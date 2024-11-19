В Москве прощаются с бывшим солистом группы «На-На» Владимиром Левкиным

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- 15:47, 19 ноября 2024
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CentralAsia (CA) - Церемония прощания с бывшим солистом группы «На-На» Владимиром Левкиным проходит в большом траурном зале Троекуровского кладбища в Москве.
Проститься с певцом пришли родные, друзья, поклонники и коллеги артиста. участник группы «Корни» Александр Бердников и другие.
Завершится церемония прощания в 13:00 мск. После музыкант будет похоронен.
Левкин скончался в возрасте 58 лет 17 ноября. У Левкина была тяжелая стадия лейкоза. Вирусная инфекция усугубила его состояние и могла привести к смерти на фоне онкологии.
Владимир Левкин родился в Москве 6 июня 1967 года. С самого детства занимался музыкой. В 1989 году попал на кастинг в группу «На-На», организованную продюсером Бари Алибасовым, и был солистом до 1998 года. Затем сольно записал альбом и создал группу «Кеды» вместе с Вячеславом Качиным. Участвовал в нескольких телевизионных проектах.