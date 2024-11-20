Благодаря Австралии в университетской больнице медицинских наук открылась клиника по лечению близорукости

CentralAsia (MNG) - 18 ноября 2024 года в больнице Монгольского национального университета медицинских наук (MНУМН) в рамках программы микропомощи правительства Австралии открылась клиника для пациентов с низким зрением или по лечению близорукости.

Для того чтобы стать максимально эффективным центром по оказанию помощи и повышению уровня знаний для людей с ослабленным зрением и нарушениями зрения, в клинике установлено 46 единиц оборудования 14 видов.

Поскольку в Монголии нет специализированных сервисных центров и служб по уходу за людьми с плохим зрением, ожидается, что клиника будет способствовать обслуживанию и охвату. В частности, клиника будет предоставлять комплексные обследования глаз и уход за зрением, помогать клиентам выбирать устройства для слабовидящих, поддерживать людей с плохим зрением в повышении их социального участия, улучшать качество их жизни, консультируя клиентов о том, как жить независимо и безопасно каждый день. Она будет обслуживать людей всех возрастов с нарушениями зрения.

Доктор Баясгалан Пурэвдорж, заведующий отделением офтальмологии в MNUMS: «Клиника слабого зрения будет обслуживать не только людей с низким зрением, но и детей, родившихся с врожденным или наследственным низким зрением. В будущем мы будем уделять внимание систематической подготовке специалистов, таких как офтальмологи, медсестры и социальные работники. В каждой крупной больнице страны должен быть специалист по слабовидению. Важность реализации проектов и программ в университетской больнице заключается в том, что мы делимся своими достижениями и знаниями, внедряя новые методы, оборудование и технологии, приобретая опыт».

«У человека может быть нарушено зрение из-за болезни или несчастного случая. Есть возможность научить его, как улучшить оставшееся зрение и жить безопасно, а также предоставить специальное оборудование для улучшения качества его жизни. Например, для человека могут быть подготовлены увеличительные стекла, линзы, улучшающие цветовое разрешение, освещение, специальные экраны для чтения и даже стулья и столы для людей с плохим зрением. Люди с плохим зрением сталкиваются с рисками, начиная с ожогов от горячего чайника. Мы обучаем их семьи, родителей и классных руководителей, как снизить риски. Таким образом, мы можем улучшить качество их жизни и дать им надежду», — подчеркнул доктор Баясгалан Пурэвдорж.

Доктор Баясгалан подчеркнул важность здоровья глаз, отметив, что дети должны проходить профилактические осмотры. Также, работая в команде с родителями, учителями и социальными работниками, дети с низким зрением будут жить и получать образование в качественной и безопасной среде. Нарушения зрения часто передаются по наследству. Мы стремимся начать исследования врожденной слепоты. Благодаря научным достижениям и успехам теперь можно диагностировать и предотвращать некоторые генетические заболевания глаз на эмбриональной стадии, на клеточном уровне, до формирования плода. Скоро станет возможным предотвращать некоторые заболевания, вызывающие недоразвитие структур глаза из-за наследственности. Такое лечение внедрено в развитых странах».

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире насчитывается более 2 миллиардов человек с нарушениями зрения, из которых около 1 миллиарда считаются предотвратимыми или поддающимися лечению. Большинство из них старше 50 лет. Около 90 процентов людей с нарушениями зрения живут в слаборазвитых странах.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения