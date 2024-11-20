ВСЖД завершила реконструкцию грузового терминала станции Наушки на границе с Монголией

Станция Наушки. Скриншот видео из ВК-канала ВСЖД

CentralAsia (MNG) - На станции Наушки Восточно-Сибирской магистрали в Республике Бурятия завершена реконструкция грузового терминала. Модернизацию провели в рамках развития железнодорожного погранперехода между Россией и Монголией, сообщает пресс-служба ВСЖД.

На территории комплекса обустроили новую контейнерную площадку, провели реконструкцию подкрановых путей. Количество мест для таможенного досмотра увеличилось в два раза – до 12 вагонов.

При реконструкции для размещения грузов построен крытый склад, площадью свыше 1,5 тысячи квадратных метров и административные здания, обновлена система освещения и видеонаблюдения. Проведенная модернизация ускорит оборот грузовых вагонов, подлежащих досмотру.

Перевозки через погранпереход Наушки — Сухбаатар за 10 месяцев 2024 года выросли на 7%. Всего через границу России и Монголии по железной дороге в обоих направлениях перевезено свыше семи миллионов тонн грузов.

Объемы экспортных грузов, переданных из России в Монголию, составил более 2,7 миллиона тонн (+18% ), а транзитом через Монголию в Китай – 2,9 миллиона (на уровне 2023 года). Из Китая в Россию транзитом по Монголии перевезено более 1,3 миллиона тонн грузов (+6%), из Монголии в Россию передано более 130 тысяч тонн (-8%).

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