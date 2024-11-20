Спикер ВГХ Монголии встретился с послом Канады Сандрой Шуфани

CentralAsia (MNG) - 18 ноября 2024 года спикер Великого Государственного Хурала (парламента) Монголии Амарбаясгалан Дашзэгвэ провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Канады в Монголии Сандрой Шуфани. Стороны обменялись мнениями о растущих отношениях и сотрудничестве между законодательными органами своих стран. Об этом сообщил а пресс-служба ВГХ.

Амарбаясгалан подчеркнул сильное развитие отношений Монголии и Канады, основанных на общих ценностях, таких как демократия, мир, права человека, гендерное равенство и стабильность. Он подчеркнул важность, которую Монголия придает расширению сотрудничества с Канадой, назвав страну ключевым «третьим соседом». Повышение их двусторонних отношений до уровня полного партнерства в прошлом году отражает этот приоритет.

Посол Шуфании подчеркнула важность укрепления торгово-экономических связей в рамках партнерства Канада-Монгола. Она отметила успешную реализацию проекта ECO-FARM в Монголии в этом году в рамках программы развития Канады. Эта инициатива направлена ​​на укрепление местной устойчивости и адаптации к изменению климата.

Признавая глобальное лидерство Канады в сельском хозяйстве, спикер Амарбаясгалан выразил благодарность за канадские инициативы, которые способствуют социально-экономическому развитию Монголии. Он подтвердил важную роль законодательного сотрудничества в продвижении двусторонних отношений и заверил в поддержке парламента предложений и инициатив, которые способствуют постоянному политическому диалогу.

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