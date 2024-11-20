Посол Китая посетила проект строительства автомагистрали на севере Монголии

госпожа Шэнь Миньцзюань

CentralAsia (MNG) - Посол Китая в Монголии госпожа Шэнь Миньцзюань посетила ключевой проект автомагистрали в северном монгольском аймаке Дархан-Уул.

Посол заявила, что посольство Китая в Монголии продолжит создавать благоприятные условия для китайских компаний в Монголии.

Проект 5-го участка автодороги Улан-Батор—Дархан был построен китайской компанией Gezhouba Group International Engineering. Автомагистраль является важной инфраструктурой для улучшения связи между монгольской столицей и северными регионами.

Проект ожидал рассмотрения и одобрения монгольской стороны

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