Посол Китая посетила проект строительства автомагистрали на севере Монголии
госпожа Шэнь Миньцзюань
CentralAsia (MNG) - Посол Китая в Монголии госпожа Шэнь Миньцзюань посетила ключевой проект автомагистрали в северном монгольском аймаке Дархан-Уул.
Посол заявила, что посольство Китая в Монголии продолжит создавать благоприятные условия для китайских компаний в Монголии.
Проект 5-го участка автодороги Улан-Батор—Дархан был построен китайской компанией Gezhouba Group International Engineering. Автомагистраль является важной инфраструктурой для улучшения связи между монгольской столицей и северными регионами.
Проект ожидал рассмотрения и одобрения монгольской стороны
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