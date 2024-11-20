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Снег и гололед прогнозируются в Казахстане

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане 21-23 ноября под влиянием Северо-западного циклона, который будет смещаться в восточном направлении, ожидаются дожди, снег, временами – сильные, гололед, на севере страны – метели.

По данным синоптиков, с 22 ноября западные, северо-западные и северные регионы республики окажутся в зоне обширного Сибирского антициклона, в связи с этим будет без осадков.

Также по республике прогнозируются туманы и порывистый ветер. Резких изменений в температурном фоне не ожидается.

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