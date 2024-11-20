Узбекистанцы скоро смогут въезжать в Казахстан и Таджикистан по ID-карте
- Узбекистан, общество
- 17:19, 20 ноября 2024
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CentralAsia (UZ) - Граждане Узбекистана смогут въезжать в Казахстан и Таджикистан по своему удостоверению личности (ID-карте), что значительно упростит процесс путешествий в эти страны. Об этом в ходе своего выступления в парламенте сообщил Шавкат Мирзиёев.
Глава государства отметил, что укрепление добрососедских отношений и обеспечение региональной безопасности остаются приоритетами внешней политики Узбекистана. Он подчеркнул, что встреча «Центральноазиатской пятерки», которая состоится в следующем году в Узбекистане, станет важным шагом в этом направлении.
С сентября 2023 года граждане Узбекистана могут въезжать с ID-картами в Кыргызстан.
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