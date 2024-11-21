Улан-Баторская специальная школа № 29 и общежитие отремонтированы

CentralAsia (MNG) -

Ведутся работы по ремонту школ с целью повышения доступности школ, создания комфортной среды обучения и улучшения условий труда учителей и персонала. В частности, была отремонтирована Специальная школа № 29 в районе Сухбаатар города Улан-Батор вместе со своим общежитием.

Внутренние ремонтные работы были выполнены на 7139 квадратных метрах школы, 1616 квадратных метров в общежитии для мальчиков и 1726 квадратных метров в общежитии для девочек. Сантехнические работы, кровля и ремонт внешнего фасада были завершены и готовы к сдаче в эксплуатацию.

Реконструкцию выполнило ООО «Гурван Тахилгат Оргил» за счет средств столичного бюджета, а технический осмотр провел Департамент инвестиций города Улан-Батора.

Школа была основана в 1964 году Советом Министров Монгольской Народной Республики как специальная школа для детей с нарушениями слуха, речи и зрения. Коллектив школы обеспечивает 12-летнее образование с учетом особенностей и потребностей детей с нарушениями слуха и речи, эквивалентное содержанию общеобразовательной программы.

Также в результате организации образовательной деятельности для школьников с комбинированными нарушениями, с учетом различных потребностей учащихся, с курсами, поддерживающими домашнее и социальное образование и когнитивное развитие, более 70% выпускников устраиваются на работу сразу после окончания школы, а также поступают в колледжи, центры профессиональной подготовки, университеты и высшие учебные заведения и начинают свой жизненный путь.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения