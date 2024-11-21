Монголия на шаг приблизилась к экспорту собственного газа в Китай

CentralAsia (MNG) -

TMK готовит три новые скважины для добычи газа в Монголии

Быстрорастущая газодобывающая компания TMK Energy завершила внутрискважинные работы на трех новых пилотных скважинах, удвоив производительность на своем пилотном участке скважин Lucky Fox, являющемся частью проекта компании по добыче газа из угольных пластов Гурвантэс XXXV в аймаке Өмнөговь.

Три новые скважины были пробурены в октябре на глубину 480 м и дали полезную информацию, вскрыв 60-метровый угольный пласт.

В то время как на первых двух скважинах успешно установлены скважинные насосно-компрессорные трубы, штанги, насосы и оптоволоконный кабель для измерения температуры, последняя скважина находится на последних этапах подготовки к вводу в эксплуатацию, который ожидается к концу месяца.

Компания также занимается установкой всех необходимых электрических соединений, водопроводов и предварительно собранных «измерительных блоков», используемых для измерения расхода сырого газа, что позволит соединить новые скважины с существующими наземными перерабатывающими установками.

После ввода в эксплуатацию три новые скважины — LF-04, LF-05 и LF-06 — удвоят производительность пилотного комплекса скважин площадью два квадратных километра и дополнят уже действующие скважины LF-01, LF-02 и LF-03.

Руководство сообщает, что новые скважины будут медленно вводиться в эксплуатацию по стандартным соображениям безопасности и в соответствии с общим планом компании по управлению резервуарами.

Если все пойдет по плану, насосы выйдут на полную мощность перекачки к концу января, после чего ТМК сможет начать измерять падение давления в расходах.

Мониторинг давления имеет решающее значение для достижения правильной скорости десорбции для оптимизации добычи газа. Не снижая газ слишком быстро, компания может снизить риск слишком быстрого истощения скважины, тем самым продлевая ее срок службы.

«Мы по-прежнему идем по пути к запуску шести пилотных эксплуатационных скважин к концу ноября, что удвоит мощность перекачки, поскольку мы продолжаем стремиться к нашей цели стать первым коммерческим производителем природного газа в Монголии», — сказал генеральный директор TMK Energy Дугал Фергюсон.

TMK рассматривает будущее своего проекта угольных пластов как регионально значимый, надежный источник природного газа как для внутреннего рынка Монголии, так и для региональной энергетической инфраструктуры.

С условным (2C) ресурсом в 1,2 триллиона кубических футов (Tcf) компания считает Гурвантэс XXXV крупнейшим газовым месторождением Монголии, а учитывая его близость к северным газопроводам Китая, оно может внести существенный вклад в окончательный отказ региона от угля.

Дальнейший потенциал разведки также существует непосредственно за пределами пилотной скважины Lucky Fox с предполагаемым потенциальным ресурсом в 5,3 трлн куб. футов, расположенным на ее арендованной площади в 8400 квадратных километров.

Сроки и быстрый прогресс на пути к производству TMK, безусловно, порадуют руководство компании, которое всего 12 месяцев назад выкупило оставшиеся 33 процента баланса проекта у Talon Energy, котирующейся на ASX.

В сделке, в рамках которой примерно 10 процентов TMK, или один миллиард новых акций, были предложены в качестве распределения в натуральной форме акционерам Talon, а еще 90 миллионов акций остались на балансе Talon, TMK теперь может рассчитывать на получение 100 процентов денежного потока, который начнет поступать с конца января.

Этот поток доходов может затем обеспечить необходимый капитал для бурения большего количества скважин и дальнейшего расширения огромного ресурса в то время, когда газ, рассматриваемый как «чистое переходное топливо», вероятно, только усилится, особенно в соседнем Китае.

источник: MiddleAsianNews

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