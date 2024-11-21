Дети составляют 37,1 процента от общей численности населения Монголии

CentralAsia (MNG) -

Недавнее исследование выборки социальных показателей-2023, совместно проведенное Национальным статистическим управлением Монголии и ЮНИСЕФ, показало, что дети составляют 37,1 процента от общей численности населения Монголии.

Исследование показывает заметные различия между городскими и сельскими районами с точки зрения здоровья детей, образования и возможностей для развития.

«Каждый третий ребенок в сельской местности не может получить дошкольное образование. Показатели иммунизации детей и медицинского обслуживания сильно различаются между городскими и сельскими районами. В то время как показатели иммунизации высоки в центральном регионе и городе Улан-Батор, показатели иммунизации детей в аймаке Баян-Өлгий низкие», — сообщило Министерство семьи, труда и социальной защиты Монголии.

Это может быть связано с тем, что большинство жителей аймака Баян-Өлгий исповедуют ислам. Например, в Казахстане отказ от вакцинации по религиозным убеждениям занимает второе место после личных убеждений.

Поэтому для решения проблемы неравенства, создания благоприятной для детей среды как в городских, так и в сельских районах, улучшения бюджетирования и планирования, связанных с детьми, и увеличения инвестиций в социальный сектор Секретариат Кабинета министров правительства Монголии и ЮНИСЕФ совместно организовали дискуссию на тему «Укрепление участия и партнерства местных организаций в обеспечении прав детей». Участники обсудили реализацию Конвенции о правах ребенка на местном уровне и то, как работать на национальном уровне для сокращения нарушений прав детей.

источник: MiddleAsianNews

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