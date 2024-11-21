В Исландии началось извержение вулкана

CentralAsia (CA) - Вулкан начал извергаться на полуострове Рейкьянес на юго-западе Исландии, об этом сообщила телекомпания RUV. Экстренные службы эвакуируют жителей города Гриндавик и геотермального спа-комплекса «Блю Лагун».

По информации журналистов, извержение началось в 23:24 20 ноября по местному времени.

На территории Исландии находятся 33 активные вулканические системы. С 2021 года на полуострове Рейкьянес произошло несколько извержений: в марте 2021 года, августе 2022-го, июле 2023 года, а также в январе, марте, мае и августе текущего года.