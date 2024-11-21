В Дубае изготовили золотой слиток с рекордным весом 300 кг
- Азия и мир, общество
- 11:26, 21 ноября 2024
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- Обновлено: 11:29, 21 ноября 2024
CentralAsia (CA) - Золотой слиток с рекордным весом 300 килограммов был изготовлен в Дубае, сообщает в среду пресс-служба правительства Дубая Dubai Media Office.
Презентация слитка, изготовленного предприятием Emirates Minting Factory, состоялась на церемонии закрытия конференции Dubai Metals Conference 2024.
Прямо на церемонии изделие было внесено к Книгу рекордов Гиннесса как самый большой слиток золота в истории, отмечает пресс-служба.
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