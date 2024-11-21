В Казахстане отменили махр, если жених оплатил калым

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CentralAsia (KZ) - Мужчинам не нужно дарить махр невесте, если за нее внесен калым, говорится в новой фетве Духовного управления мусульман Казахстана.

ДУМК в 2018 году выпустил фетву с разъяснениями о махре – подарке жениха невесте при проведении обряда бракосочетания. По шариату мужчина обязан подарить махр, но без него брак также считается действительным, объясняли улемы.

Спустя шесть лет ДУМК вновь выпустил фетву, в которой говорится, что махр обладает всеми признаками калыма – дара за невесту ее родителям. В обеих случаях имущество остается у девушки.

«В казахской традиции калым – это скот или имущество, которое дарили за невесту. В случае развода двух молодых людей калым оставался во владении девушки. В связи с этим калым можно приравнять к махру», – говорится в сообщении ДУМК.

Дополнительные выплаты родителям невесты – «әке еңбегі», «ана сүті» – не считаются махром. Также махром не считается, если родители самостоятельно купили девушке приданое, а не на средства жениха, уточняет совет улемов.

При этом в Казахстане есть регионы, где не принято платить калым. В этих областях нужно «назначить» махр, отметили в ДУМК.

«Но даже если он не назначен, брак будет действителен. Если махр не назначили, муж должен дать махр-мисл (сумма, которая выплачивается жене, если муж умрет после заключения брака)», – говорится в сообщении.

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