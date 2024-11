В США из-за сильных ливней почва теряет все больше питательных веществ для сельхозкультур

CentralAsia (CA) - Фосфор, питательное вещество в почве, необходимое для поддержания большинства форм жизни, все больше исчезает с земель, попадая в водотоки по всей территории США, говорится в новом исследовании, проведенном учеными штата Пенн.

В исследовании, опубликованном в Proceedings of the National Academy of Sciences, проанализированы данные 430 рек по всей территории США и установлено, что потери фосфора с сельскохозяйственных земель увеличились за последние четыре десятилетия, несмотря на усилия по их сокращению. Эта потеря фосфора может привести к снижению урожайности, что может повысить стоимость продуктов питания, объясняют исследователи.

Фосфор играет важную роль в различных биологических процессах, таких как создание структуры ДНК и облегчение передачи энергии между клетками. Но в отличие от азота, другого важнейшего питательного элемента почвы, фосфор — невозобновляемый ресурс с ограниченными геологическими запасами, а это значит, что, попав из земли в воду, он не может вернуться обратно в землю.

Когда фосфор исчезает с сельскохозяйственных угодий, это может привести к снижению урожайности, что потенциально может привести к росту цен на продовольствие. Когда фосфор попадает в водотоки, он может вызвать вредное цветение водорослей, что делает воду небезопасной для купания и рыбалки, а также может снизить уровень кислорода в воде и убить рыбу и других водных обитателей. Кроме того, очистка питьевой воды обходится дороже, что означает повышение счетов за воду для всех.

В исследовании использовалась сложная модель глубокого обучения для анализа данных за четыре десятилетия, с 1980 по 2019 год, по 430 рекам в прилегающих районах США. Выяснилось, что хотя в 60 % исследованных рек уровень фосфора снизился, общее количество фосфора, попадающего в реки, увеличилось. Наибольший вклад в эту проблему вносят сельскохозяйственные районы: в большинстве рек, расположенных вблизи сельскохозяйственных районов, уровень фосфора увеличивается, в то время как в реках, расположенных вблизи городских районов, он снижается.

Авторы исследования отмечают, что в будущем загрязнение фосфором сельского хозяйства нуждается в более эффективном предотвращении и смягчении последствий, что будет непростой задачей, особенно по мере того, как более влажные штормы будут способствовать увеличению количества осадков и речного стока. По их словам, для этого, скорее всего, потребуется сочетание новых технологий и изменений в методах ведения сельского хозяйства.