В корейском винограде «шайн мускат» не нашли вредных организмов, - Минсельхоз Казахстана

CentralAsia (KZ) - В винограде «шайн мускат» не нашли вредных микроорганизмов, сообщили в Министерстве сельского хозяйства Казахстана.

Лабораторную экспертизу образцов проводили в республиканском центре карантина растений по поручению министра сельского хозяйства.

Кроме того, в Абайской области на границе с Китаем Национальный центр экспертизы Минздрава исследовал партию винограда на содержание нитратов. Их концентрация в продукции составила 13,7 мкг на килограмм, что допустимо.

Слухи о том, что необычный сорт винограда может быть небезопасен, распространялись в социальных сетях. Министр сельского хозяйства Казахстана Айдарбек Сапаров отметил, что легально ввозимая продукция проходит тщательный контроль на границе, и поручил проверить безопасность продукции.

Сорт Shine Muscat получен путем скрещивания Akitsu-21 и Hakunan Национальным институтом науки о плодовых деревьях (NIFTS) в Японии в 1988 году. Виноград отличается крупным размером ягод, хрустящей текстурой, мускатным вкусом и низкой калорийностью. «Шайн мускат» завоевал особую популярность в Южной Корее, где его экспортируют на треть дешевле, чем в Японии. Поэтому ягода получила неофициальное название «корейская».

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