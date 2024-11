Над Россией сбили две британские ракеты Storm Shadow, - Минобороны РФ

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Над Россией средства противовоздушной обороны сбили две крылатые ракеты Storm Shadow производства Великобритании, говорится в сводке Минобороны РФ.

Ведомство также отчиталось, что системы ПВО уничтожили шесть реактивных снарядов HIMARS американского производства и 67 беспилотников самолетного типа.

Где именно были сбиты ракеты Storm Shadow, не уточняется. Вчера, 20 ноября, Bloomberg сообщило, что ВСУ впервые запустили британские дальнобойные крылатые ракеты «по военным целям» вглубь России. Российский военкор Александр Коц писал, что ему поступила информация о применении британской ракеты «под Рыльском» в Курской области.

17 ноября The New York Times и Reuters писали, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать дальнобойные американские ракеты ATACMS для нанесения ударов вглубь России. 20 ноября The Times сообщила, что администрация Соединенных штатов также сняла ограничения на использование ВСУ ракет Storm Shadow. Их дальность составляет от 250 до 560 км в зависимости от модификации. В Кремле заявили, что использование западных неядерных ракет против России может повлечь ядерный удар в ответ.