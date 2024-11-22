Впервые в Монголии появился электронный словарь жестовых языков. Финны помогли этому

CentralAsia (MNG) -
Запущен первый в Монголии электронный словарь монгольского языка жестов. Этот словарь знакомит пользователей с языком жестов простым и быстрым способом. Это бесплатная онлайн-платформа для экспертов по монгольскому языку жестов, преподавателей, исследователей, глухнемых, переводчиков и общественности.
Стороны считают, что данный проект, финансируемый Министерством иностранных дел Финляндии и финской организацией FLOM в сотрудничестве с НПО «Тэгш тусгал» на период 2021-2024 годов, сыграл важную роль в улучшении языковое образование и доступ к информации для глухонемых граждан Монголии.
Было представлено, что создание электронного словаря основано на результатах обширных исследований, проведенных в 21 аймаке Монголии. За четыре года исследователи монгольского языка жестов проехали в общей сложности 24 442 км в составе двух команд и встретились с представителями 90 глухонемых граждан старше 18 лет из 21 аймака и 9 районов столицы, чтобы посредством интервью собрать оригинальные исследовательские данные по монгольскому языку жестов.
Посетите МОНГОЛ ДОХИОНЫ ХЭЛ, сайт электронного словаря.
источник: MiddleAsianNews