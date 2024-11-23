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В Китае геологи обнаружили огромные залежи золота на $82,8 млрд

CentralAsia (CA) -  Геологический институт провинции Хунань при Институте исследования и мониторинга геологических опасностей провинции Хунань после многолетних усилий на золоторудном поле Ваньгу под землей на глубине более 2000 м обнаружил более 40 золотых жил, содержание золота в которых достигает 138 грамм/тонна. Об этом сообщает «Синьхуа».

При разведке основной территории было обнаружено в общей сложности 300,2 тонны золотых ресурсов.

По словам эксперта по геологоразведке с более чем 40-летним опытом Чэня Рулина, при использовании новых теорий и технологий для исследования более 1500 метров под золотоносным полем Авангард в некоторых районах при бурении 55 скважин было обнаружено золото в 48 скважинах, а процент обнаружения золота составил 87,3%.

Кроме того, в двух 2000-метровых скважинах также было обнаружено золото.

В сочетании с результатами разведки и информацией о минерализации экспертная группа предсказала, что потенциальные запасы золота на глубине более 3000 метров под золоторудным полем Вангу превышают 1000 тонн, а стоимость ресурсов, исходя из текущей цены на золото, составит 600 млрд юаней (около $82,8 млрд).

Золото также было обнаружено в периферийных буровых скважинах основной зоны разведки, что свидетельствует о многообещающих перспективах разведки.

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