Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров завоевал серебро на Гран-при в Китае
CentralAsia (KZ) - Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров занял второе место на этапе серии Гран-при в Чунцине, сообщает Zakon.kz.
Михаил удерживал за собой вторую строчку после короткой программы, и в итоге ему удалось сохранить позицию.
За свое выступление в произвольной программе алматинец получил от судей 182,96 балла. В сумме он набрал 276,17, что позволило ему завершить турнир с серебром.
Первым стал японец Сюн Сато – 278,48. Тройку лучших замкнул француз Адам Сяо Хим Фа – 252,53.
В прошлом году Михаил Шайдоров был бронзовым призером этого турнира.
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