Отчет о строительной отрасли Монголии за 2024 год

CentralAsia (MNG) -

Исторические (2019–2023 гг.) и прогнозные (2024–2028 гг.) оценки строительной отрасли Монголии с указанием основных факторов роста.

ОТЧЕТ: объем производства в этом году вырастет на 10,2% при поддержке ИЦП в энергетике, транспорте и жилищных проектах — прогноз до 2028 года — RеsеаrсhАndMаrkеts.соm

Отчет «Размер строительного рынка Монголии, тенденции и прогнозы по секторам — анализ коммерческого, промышленного, инфраструктурного, энергетического и коммунального, институционального и жилого рынков до 2028 года (вторая половина 2024 года)» был добавлен в предложение RеsеаrсhАndMаrkеts.соm.

Строительная отрасль Монголии вырастет на 10,2% в реальном выражении в 2024 году, при этом сектор будет поддерживаться государственными и частными инвестициями в развитие энергетики, транспортной сети и проектов жилищного строительства.

По данным Национального статистического управления Монголии (НСУ), добавленная стоимость в строительной отрасли выросла на 16,8% в годовом исчислении во втором квартале 2024 года, этому предшествовал рост на 27,7% в годовом исчислении в первом квартале 2024 года и на 2,4% в четвертом квартале 2023 года. Рост строительной отрасли также будет поддерживаться увеличением прямых иностранных инвестиций (ПИИ).

По данным Национальной статистической службы, прямые иностранные инвестиции в строительную отрасль выросли на 22,6% за первые шесть месяцев 2024 года, увеличившись с ₮25,1 млрд ($6,6 млн) в январе-июне 2023 года до ₮30,8 млрд ($8,1 млн) в январе-июне 2024 года. Кроме того, рост строительной отрасли в 2024 году будет поддержан планом правительства выделить ₮2,4 трлн ($629,6 млн) на реализацию 56 новых дорожно-транспортных проектов к концу 2024 года, поскольку это направлено на улучшение региональной связанности между аймаками.

Аналитик ожидает, что в оставшуюся часть прогнозируемого периода среднегодовой рост строительной отрасли Монголии составит 4,6% в период с 2025 по 2028 год, при этом отрасль будет поддерживаться инвестициями в транспортный, электроэнергетический, жилищный и горнодобывающий секторы. Кроме того, будет выделено финансирование на строительные работы в рамках правительственной программы «Видение-2050». Программа «Видение-2050» включает строительство новой зоны расселения в долине Хөшигт, рассчитанной на размещение 150 000 человек к 2040 году, а также новых районов расселения в Дархан-Ууле и Орхоне.

В рамках программы также основное внимание уделяется совершенствованию системы образования, развитию деловых центров, а также развитию туризма и культуры для стимулирования экономического роста. Кроме того, правительство будет стремиться сосредоточиться на развитии объектов возобновляемой энергетики, поскольку оно стремится сократить выбросы парниковых газов на 22,7% к 2030 году по сравнению с уровнем 2010 года. В рамках этого обязательства в прогнозируемый период будут также предприняты усилия по снижению зависимости страны от угольных электростанций.

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источник: MiddleAsianNews

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