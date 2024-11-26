Монгольские баскетболисты заняли 3-е место на чемпионате мира среди студентов

CentralAsia (MNG) -

12 лучших мужских и женских команд с каждого континента приняли участие в студенческом чемпионате мира по баскетболу 3х3, проходившем в китайском Сямыне 22-24 ноября 2024 года.

Монгольская команда квалифицировалась на чемпионат мира, выиграв серебряную медаль среди 16 команд, участвовавших в студенческом чемпионате Азии по баскетболу 3x3, проходившем в Цзоушань, Китай, в июне текущего года.

Сборная Монголии выиграла первый матч чемпионата мира у команды Экватора с результатом 21:16, обыграла команду Уганды с результатом 21:13, обыграла хозяев поля китайского университета Хуася с результатом 21:13 и одержала победу на глазах у сотен китайских болельщиков прошли в финал.

Команда монгольского высшего учебного заведения «Мон-Алтиус» х под руководством заслуженного тренера нашей страны Тулгы Сухбаатара очень хорошо выступила за бронзу и показала интересный и конкурентный матч против сильной первой команды Китая и на последней минуте одержала победу со счетом 22:19. Так, на студенческом чемпионате мира сборная Монголии уступила только командам Литвы и Франции, выступавшим в финале этого соревнования, и получила вслед за ними бронзовую медаль.

1. LITHUANIA. Gold

2. FRANCE. Silver

3. MONGOLIA. Bronze

Завоевав бронзовую медаль на турнире этого года, сборная Монголии завоевала полный комплект медалей чемпионата мира среди студентов по баскетболу 3х3. Монголия — единственная успешная среди студентов страна в мире, завоевавшая полный комплект медалей: золото в 2018 году, серебро в 2017 году и бронзу в 2024 году на студенческом чемпионате мира. Прошло всего 10 лет с момента развития баскетбола 3х3 в мире.

Сборная Монголии завоевала бронзовую медаль студенческого чемпионата мира 2024 года и вошла в число 12 команд, приглашенных на XXXII Всемирную Универсиаду 2025 года в июле 2025 года в Рейн-Руре, Германия.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения