Монгольский циркач завоевал золотой Кубок на фестивале во Франции

CentralAsia (MNG) -
Международный цирковой фестиваль 22 Festival International du Cirque Auvergne Rhône-Alpes Isère прошел 21–24 ноября 2024 года во французском регионе Овернь — Рона — Альпы.
На 22-м международном цирковом фестивале, проходящем во французском Гренобле, артист из Монголии ЛХАГВА-ОЧИР Эрдэнэ-Очир завоевал золотой Кубок.
Кроме того, он стал первым актером в мире, который ввел новшество в этой категории, показав баланс на высоте 11 метров в категории «Балансирование на сложенных стульях».
Лхагва-Очир преобразил эту специальность, привлекая художественное воображение мастеров, создавших его аксессуары, которые он использует для обеспечения чрезвычайной гибкости и безумного баланса. С 1997 года он начал обучение в цирковом училище Улан-Батора. Десять лет спустя он начал карьеру в Цирке дю Солей в шоу «Crystal», где развил это творение, а позже – в «Kooza».
источник: MiddleAsianNews