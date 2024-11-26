Монгольский циркач завоевал золотой Кубок на фестивале во Франции

CentralAsia (MNG) -

Международный цирковой фестиваль 22 Festival International du Cirque Auvergne Rhône-Alpes Isère прошел 21–24 ноября 2024 года во французском регионе Овернь — Рона — Альпы.

На 22-м международном цирковом фестивале, проходящем во французском Гренобле, артист из Монголии ЛХАГВА-ОЧИР Эрдэнэ-Очир завоевал золотой Кубок.

Кроме того, он стал первым актером в мире, который ввел новшество в этой категории, показав баланс на высоте 11 метров в категории «Балансирование на сложенных стульях».

Лхагва-Очир преобразил эту специальность, привлекая художественное воображение мастеров, создавших его аксессуары, которые он использует для обеспечения чрезвычайной гибкости и безумного баланса. С 1997 года он начал обучение в цирковом училище Улан-Батора. Десять лет спустя он начал карьеру в Цирке дю Солей в шоу «Crystal», где развил это творение, а позже – в «Kooza».

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения