Представлен проект бюджета города Улан-Батора на 2025 год

Улан-Батор

CentralAsia (MNG) - В соответствии с Законом о бюджете Монголии заместитель губернатора столицы Даваадалай Тумэндалай 25 ноября 2024 года представил проект бюджета города Улан-Батора на 2025 год председателю Хурала гражданских представителей столицы Баяру Амарбаясгалану.

Наряду с проектом постановления об утверждении бюджета столицы на 2025 год были представлены проекты постановлений о внесении изменений в налогообложение транспортных средств и объектов недвижимости Монголии, пересмотре платы за пользование автодорогами и обновлении тарифа за захоронение отходов на централизованных свалках.

Наряду с проектом постановления «Об утверждении бюджета столицы на 2025 год» были внесены проекты постановлений о корректировке ставок налога на транспорт и беспилотные транспортные средства, платы за пользование автомобильными дорогами, тарифов за размещение отходов на централизованных полигонах.

В соответствии с Планом действий губернатора столицы и мэра Улан-Батора на 2024–2028 годы проект бюджета на 2025 год сосредоточен на пяти ключевых политиках, включая региональное развитие, развитие человеческого потенциала, экономику, зеленое развитие и управление. В частности, в проекте бюджета изложены расходы на приобретение земли, а также финансирование крупных инфраструктурных проектов, таких как общественный транспорт большой вместимости «Метро», шоссе «Туул», новый город Зуунмод и жилой комплекс субцентра Сельбе. Офис губернатора города Улан-Батора планирует реализовать 164 проекта и мероприятия, связанных с городской инфраструктурой, дорогами, коммунальными услугами, образованием, здравоохранением и зелеными насаждениями.

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