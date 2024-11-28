Ночью в Китае на границе с Кыргызстаном произошло землетрясение силой 5 баллов в эпицентре

CentralAsia (KZ) - На территории Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая 28 ноября в 02:31 (по бишкекскому времени) произошло землетрясение силой 5 баллов в эпицентре.

По данным Института сейсмологии НАН Кыргызстана, очаг землетрясения располагается в 148 км к юго-востоку от города Нарын, в 155 км к юго-западу от рудника Кумтор, в 220 км к юго-западу от города Каракол.

В населенных пунктах Кыргызстана толчки от землетрясения не ощущались.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения