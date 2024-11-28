Российские школы протестировали учеников-мигрантов на знание русского языка

CentralAsia (CA) - Более 58% детей-мигрантов успешно прошли диагностику на знание русского языка, которая проводилась в российских школах в октябре, у более 23% трудности в обучении, а почти 18% знают язык плохо или не знают совсем.

Как пишет РКБ, тестирование прошло в рамках мониторинга интеграции несовершеннолетних иностранных граждан в российскую общеобразовательную систему.

Начальник Управления международных связей Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы Ксения Габдрахманова руководит проектом по апробации системы оценки языковой и социально-культурной адаптации несовершеннолетних иностранных граждан, обучающихся в школах.

По словам Габдрахмановой, эта работа направлена на исследование текущего состояния обучения детей иностранных граждан в России, включая языковую диагностику и программы адаптации. Мониторинг проводился по инициативе Министерства просвещения.

По данным мониторинга, на начало 2024/2025 учебного года языковую диагностику прошли 154,8 тыс. детей иностранных граждан, что составляет 74,4% от общего числа детей-мигрантов, которые учатся в российских образовательных организациях всех уровней.

Мониторинг проводился по всей стране. В 28 регионах России диагностику прошли 100% обучающихся детей мигрантов. В 32 регионах доля, прошедших диагностику, колебалась от 80% до 99,9%. Еще в 16 регионах этот показатель находился в диапазоне от 60% до 79,9%, а 12 регионах диагностику прошли от 20% до 59,9% иностранных учащихся.

Возможность проведения такой диагностики появилась в 2023 году, после того, как в силу вступил приказ Министерства просвещения. По нему школы получили право организовывать дополнительное обучение русскому языку для тех, кто им плохо владеет, но после проведения соответствующей диагностики. Порядок проведения такой проверки языка определяет школа.

Для проведения диагностики были разработаны специальные материалы. Впервые они были опубликованы в 2023 году, но, как сообщили в министерстве, после апробации диагностические материалы переработали и обновили в октябре нынешнего года. «Материалы, размещенные в октябре 2024 года, упрощают работу педагога-диагноста и определяют уровень владения русским языком по одному распределительному тесту, тогда как в 2023 году таких тестов было три», — пояснили в Минпросвещения.