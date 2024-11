Власти Грузии отложили переговоры о вступлении в ЕС, в стране вспыхнули протесты

CentralAsia (CA) - Грузинская полиция с помощью спецсредств, в том числе водометов, оттеснила протестующих от здания парламента в Тбилиси. Очередная масштабная акция началась после того, как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил о решении отложить переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года. Об этом пишет Би-Би-Си.

В Тбилиси протестующие собрались сразу в нескольких местах, в том числе у офиса правящей партии «Грузинская мечта» и перед парламентом на проспекте Руставели.

В акции приняли участие тысячи людей. Ночью полиция и спецназ начали разгонять протестующих, применяя слезоточивый газ и водометы, а также задерживая участников акции.

В МВД Грузии заявили, что «манифестация у здания парламента превысила нормы, установленные законом».

Заявление правящей партии «Грузинская мечта» о переносе переговоров с ЕС премьер зачитал всего через несколько часов после того, как депутаты утвердили обновленное правительство страны. Оппозиция легитимность нового парламента не признает.

В четверг премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил «часть европейских политиков и бюрократов» во вмешательстве в парламентские выборы в Грузии.

В Грузии, согласно опросам, около 70-80% населения поддерживает будущее страны в ЕС.

Страна получила статус кандидата на вступление в ЕС в декабре прошлого года, но после принятия закона о прозрачности иностранного влияния («закона об иноагентах») представители ЕС заявляли, что процесс вступления Грузии в союз фактически остановлен.

В ЕС также заявили о снижении контактов с грузинскими властями и приостановке финансовой помощи Тбилиси из-за отката в демократии.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, также не признающая результаты недавних парламентских выборов, провела встречи с дипломатическим корпусом и представителями оппозиции.

Она также принимала участие в демонстрациях в Тбилиси.

До этого, стоя рядом с оппозиционерами, Зурабишвили назвала заявление Кобахидзе завершением конституционного переворота.

The police are using tear gas against the demonstrators. #happeningnow#GeorgiaProtests pic.twitter.com/yoKnHwWkMV