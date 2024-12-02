Тасоткельское водохранилище на реке Чу доведут до проектной мощности в 620 млн кубометров

CentralAsia (KZ) - Министр водных ресурсов и ирригации Казахстана Нуржан Нуржигитов посетил с рабочей поездкой Жамбылскую область. В первый день командировки он ознакомился с ходом реализации нескольких крупных проектов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства.

В селе Кайнар Нуржан Нуржигитов ознакомился с ходом строительства насосной станции, которая должна обеспечить водой 3800 га посевных площадей Кордайского района. Завершить работы планируется в следующем году. Министр поручил полностью подготовить объект в срок для использования во время ближайшего поливного периода.

Далее министр ознакомился с планами по укреплению 1,8 км береговой линии реки Шу для предотвращения затопления моста на автомобильной дороге «Коккайнар-Аксу». Также Нуржан Нуржигитов обсудил с местными исполнительными органами меры защиты населенных пунктов от наводнений.

На Тасоткельском водохранилище министр ознакомился с результатами реконструкции объекта. На сегодня полностью завершены земляные и бетонные работы, очистка скважин, ремонт каналов, установка систем оповещения и видеонаблюдения, ремонт подъездной дороги. Осталось провести испытания объекта.

«За последние три года на Тасоткельском водохранилище была проделана большая работа. Это позволит нам в ближайшие 2-3 года начать накапливать в нем 620 млн кубометров воды. В следующем году мы планируем собрать в водохранилище 500 млн кубометров воды. Также обсудил с заместителем акима области и акимами районов меры по противодействию паводкам. Министерство даст местным исполнительным органам необходимые рекомендации», – сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Сейчас самым крупным водохранилищем на реке Чу является Орто-Токойское с объемом 470 млн. кубов.

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