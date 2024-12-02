Монголия и Австралия начинают переговоры по соглашению о социальном обеспечении

CentralAsia (MNG) - Первая встреча по началу переговоров по соглашению о социальном обеспечении между Монголией и Австралийским Союзом прошла в режиме онлайн. Об этом сообщили в Министерстве семьи, труда и социальной защиты страны.

Представители Департамента социальных служб правительства Австралии, Министерства иностранных дел Монголии, Министерства семьи, труда и социальной защиты Монголии и посольства Австралии в Монголии приняли участие во встрече и поделились информацией о системах социального обеспечения двух стран, а также обменялись мнениями о проведении первого раунда переговоров в январе следующего года и разработке проекта соглашения.

Правительство заключает соглашения о социальном обеспечении со странами, где проживает большое количество его граждан, чтобы гарантировать права на социальное обеспечение граждан, проживающих и работающих за рубежом. По данным Министерства иностранных дел Монголии, по состоянию на 2023 год в Австралии проживает около 16,6 тыс. граждан Монголии, из которых около 10 тыс. работают.

Монголия заключила соглашения о социальном обеспечении с Российской Федерацией, Республикой Корея, Венгерской Республикой, Республикой Польша, Республикой Турция и Чешской Республикой. Министерство семьи, труда и социальной защиты сообщило, что ведутся переговоры о возобновлении соглашений о социальном обеспечении с Российской Федерацией и Республикой Корея, а также о заключении новых соглашений с Республикой Казахстан и Австрийской Республикой.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения