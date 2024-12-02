Монгольские боксеры завоевали три медали на чемпионате мира в Шеффилде

CentralAsia (MNG) -

В британском городе Шеффилде прошел чемпионат мира по боксу среди любителей, на котором монгольские спортсмены показали достойные результаты, завоевав три медали.

Под руководством опытных тренеров национальной сборной ОТГОНДАЛАЙ Доржнямбуу и БАТХУУ Отгон в соревнованиях приняли участие пятеро мужчин и четыре женщины. В мужской весовой категории до 51 кг мастер спорта международного класса БАТТУЛГА Алдархишиг продемонстрировал отличную технику и уверенную борьбу, завоевав золотую медаль. В категории до 63,5 кг ЭНХТӨР Тэгшжаргал достойно боролся и стал бронзовым призером чемпионата.

Среди женщин особое внимание привлекла ЕСУГЭН Оюунцэцэг, которая в весовой категории до 54 кг, несмотря на свою юность, завоевала свою первую серебряную медаль на чемпионате мира по боксу среди любителей. Напомним, что она является бронзовым призером чемпионата мира и Азиатских игр. Она в очередной раз подтвердила свой высокий уровень подготовки на мировом уровне.

Ранее на этом турнире боксер БАТТУЛГА Алдархишиг завоевал серебряную медаль, а ЭНХТӨР Тэгшжаргал – бронзовую. Мировой рейтинг будет обновляться по результатам этого турнира.

источник: MiddleAsianNews

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