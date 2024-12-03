В Монголии выпущены кириллические монгольские издания книг Си Цзиньпина

CentralAsia (MNG) - В понедельник в Улан-Баторе, столице Монголии, состоялась церемония презентации кириллических монгольских изданий второго тома «Си Цзиньпин: управление Китаем» и «Выдержки из трудов Си Цзиньпина о борьбе с бедностью», а также семинар по вопросам управления в Китае и Монголии.

Во время церемонии запуска гости из Китая и Монголии совместно представили кириллические монгольские издания двух книг. Затем последовал семинар по государственному управлению, где эксперты и ученые из обеих стран обменялись мнениями и опытом в области практики управления в Китае и Монголии.

Участники выразили убеждение, что по случаю 75-й годовщины установления дипломатических отношений между Китаем и Монголией и 10-й годовщины установления китайско-монгольского всеобъемлющего стратегического партнерства для Китая и Монголии имеет большое значение укрепление обмена опытом в области управления и борьбы с бедностью, совместное изучение пути модернизации с учетом их собственных особенностей, углубление дружбы и взаимного доверия между Китаем и Монголией, интеграция интересов и содействие построению сообщества с единой судьбой для двух стран.

Организаторы мероприятия заявили, что «Си Цзиньпин: управление Китаем» отражает контекст развития и основное содержание «Идей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой для новой эпохи» и является авторитетной работой для международного сообщества, помогающей понять современный Китай. Между тем, «Выдержки из трудов Си Цзиньпина о борьбе с бедностью» систематически излагают руководящую философию и выдающуюся практику Китая в борьбе с бедностью, а также вносят вклад в китайское решение проблемы глобального управления бедностью.

Заместитель председателя Великого Государственного Хурала (парламента) Монголии Булгантуяа Хурэлбаатар заявила на церемонии, что под руководством председателя Си Цзиньпина Китай стремится к всестороннему построению современного социалистического государства, достигнув среднезажиточного общества. Она отметила, что Монголия восхищается этими усилиями. «За последние 40 лет Китай внес значительный вклад в сокращение глобальной бедности. Эти две работы предоставляют ценные справочные материалы для стран по всему миру, делясь успешным опытом Китая», — сказала она.

Шэнь Миньцзюань, посол Китая в Монголии, подчеркнула, что Китай и Монголия разделяют схожие цели развития и взаимосвязанное будущее. Шэнь выразила надежду, что китайские решения и мудрость, содержащиеся в двух книгах, вдохновят Монголию, повысят мотивацию и укрепят уверенность в достижении большего развития, одновременно углубляя двустороннее сотрудничество в различных областях.

Даваажаргал Адъяасурэн, государственный секретарь Министерства культуры, спорта, туризма и молодежи Монголии, отметил, что сотрудничество между Монголией и Китаем стало более тесным в последние годы, что дало замечательные результаты. Он добавил, что работы Си служат важным мостом для углубления обмена опытом управления между двумя странами.

Второй том «Си Цзиньпин: управление Китаем» был переведен и опубликован на кириллическом монгольском языке издательством Foreign Languages ​​Press в сотрудничестве с монгольским издательством Admon.

На сегодняшний день «Си Цзиньпин: управление Китаем» переведено на 42 языка, а «Выдержки из работы Си Цзиньпина о борьбе с бедностью» доступны на английском, французском, испанском, русском, арабском и других языках. Кириллический монгольский язык — первый язык, на который эта книга была переведена и опубликована в рамках международного сотрудничества.

В мероприятиях, организованных совместно Информационным бюро Госсовета КНР, Министерством иностранных дел Монголии, Китайской международной издательской группой и посольством Китая в Монголии, приняли участие более 300 представителей политических партий, средств массовой информации и аналитических центров обеих стран, а также дипломатических миссий в Монголии.

источник: MiddleAsianNews

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