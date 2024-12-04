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Разрыв кабеля связи между Швецией и Финляндией: Названа причина
Предыстория: Между Швецией и Финляндией произошел разрыв кабеля связи

CentralAsia (CA) -  Повреждение оптоволоконных кабелей, проложенных между Швецией и Финляндией, произошло в результате строительных работ, а не диверсии. Об этом сообщает финское управление транспорта и связи Traficom.

Пресс-служба шведского управления связи и телекоммуникаций сообщила, что зафиксировала два разрыва кабеля сети телекоммуникационной компании GlobalConnect. Шведский министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин не исключил, что причиной может быть диверсия.

Однако Helsingin Sanomat (HS) со ссылкой на телекоммуникационную компанию Elisa позже написала, что как минимум один из кабелей мог случайно повредить экскаватор во время земельных работ.

«Оба кабеля, судя по всему, были оборваны во время строительных работ, так что это была обычная ситуация. Ремонтные работы завершены», — подтвердили информацию HS в управлении транспорта и связи. Там уточнили, что места повреждения расположены на территории Финляндии в районах Леппяваара и Вихти.

Между Швецией и Финляндией 3 декабря произошли обрывы интернет-кабелей. На этот раз не в воде, а на суше. Пострадали сотни абонентов.

За последние две недели это не первый случай обрыва кабелей связи на севере Европы. 18 ноября Хельсинки сообщили, что в Балтийском море произошло повреждение подводного кабеля C-Lion1, проходящего между Германией и Финляндией. В тот же день стало известно, что был оборван еще один подводный кабель BCS East-West Interlink, проложенный между Литвой и Швецией. У него имеется пересечение с C-Lion1.

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