Монголия: RSF представляет свои рекомендации по усилению амбициозного законопроекта о свободе прессы

CentralAsia (MNG) -

Организация «Репортеры без границ» (RSF) приветствует законопроект правительства Монголии о свободе прессы. Хотя некоторые области предлагаемого законодательства требуют дальнейшей доработки, это позитивный шаг вперед для обеспечения лучшей гарантии свободы, независимости и плюрализма монгольской журналистики.

В октябре 2024 года Министерство юстиции Монголии представило планы реформирования Закона страны о свободе прессы, первоначально принятого в 1998 году. По данным правительства, реформа направлена ​​на содействие развитию разнообразного медиа-ландшафта, полного надежной журналистики, и решение недавнего спада свободы прессы в стране, о чем свидетельствует падение Монголии в мировом индексе свободы прессы RSF на 36 позиций с 2020 года. В настоящее время Монголия занимает 109-е место из 180 стран и территорий в 2024 году.

«Это долгожданный, амбициозный законопроект, направленный на решение критических проблем монгольских журналистов. По мнению RSF, хотя некоторые улучшения и могут быть сделаны, законопроект обеспечивает хорошую основу для предстоящих парламентских обсуждений. Приняв этот закон, Монголия продемонстрирует свою приверженность свободе прессы и праву общественности на достоверную информацию, несмотря на давление со стороны страны, не имеющей выхода к морю, географически окруженной авторитарными режимами России и Китая.

Антуан Бернар

Директор RSF по защите и содействию

Пять основных рекомендаций RSF по усилению предлагаемого закона Монголии о свободе прессы

Уточните определение журналистики: четко отделите журналистов, которые придерживаются определенных этических кодексов как сотрудники профессиональной медиаорганизации, от лиц, которые публикуют информацию, представляющую общественный интерес, не соблюдая тот же уровень профессиональной этики и саморегулирующего контроля.

Гарантируйте независимость СМИ: обеспечьте, чтобы ни государство, ни органы, регулирующие СМИ, не могли вмешиваться в редакционные решения или оказывать давление на журналистов и независимые СМИ.

Усильте защиту источников: распространите защиту на всех сотрудников редакции, имеющих доступ к любой информации, которая позволит идентифицировать источники журналистов. В частности, исключения из этих мер защиты должны быть строго ограничены, чтобы защитить журналистов от неправомерного наблюдения с помощью шпионских программ.

Продвигаете стандарты саморегулирования: поддерживать как национальные, так и международные признанные стандарты, которые укрепляют прозрачность и надежность журналистских репортажей, такие как Инициатива доверия журналистике (JTI), и создавать правовые и/или экономические стимулы для монгольских поставщиков медиа-услуг, чтобы способствовать соблюдению таких программ самооценки и сертификации.

Повышаете прозрачность владения и финансирования СМИ: требовать полного раскрытия информации о владении СМИ, включая косвенную государственную собственность, а также подробностей, касающихся государственного финансирования, в частности государственной рекламы.

источник: MiddleAsianNews

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