13 рабочих пропали в результате обрушения на строительстве железной дороги на юге Китая
- Кыргызстан, происшествия
- 15:34, 07 декабря 2024
- Просмотров: 810
CentralAsia (KG) - В провинции Гуандун на юге Китая в результате обрушения грунта на стройке железной дороги ночью 4 декабря пропали без вести 13 рабочих, сообщает Синьхуа.
Уточняется, что 13 рабочих оказались заблокированы в зоне обрушения и с ними была утрачена связь.
Согласно заявлению Управления по ЧС округа Баоань, обрушение произошло на строительной площадке № 5 железной дороги Шэньчжэнь-Цзянмынь.
Поисково-спасательная операция продолжается.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Кыргызстане
Карта распространения