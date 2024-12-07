13 рабочих пропали в результате обрушения на строительстве железной дороги на юге Китая

CentralAsia (KG) - В провинции Гуандун на юге Китая в результате обрушения грунта на стройке железной дороги ночью 4 декабря пропали без вести 13 рабочих, сообщает Синьхуа.

Уточняется, что 13 рабочих оказались заблокированы в зоне обрушения и с ними была утрачена связь.

Согласно заявлению Управления по ЧС округа Баоань, обрушение произошло на строительной площадке № 5 железной дороги Шэньчжэнь-Цзянмынь.

Поисково-спасательная операция продолжается.

⇳

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Кыргызстане

Карта распространения