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13 рабочих пропали в результате обрушения на строительстве железной дороги на юге Китая

CentralAsia (KG) -  В провинции Гуандун на юге Китая в результате обрушения грунта на стройке железной дороги ночью 4 декабря пропали без вести 13 рабочих, сообщает Синьхуа.

Уточняется, что 13 рабочих оказались заблокированы в зоне обрушения и с ними была утрачена связь.

Согласно заявлению Управления по ЧС округа Баоань, обрушение произошло на строительной площадке № 5 железной дороги Шэньчжэнь-Цзянмынь.

Поисково-спасательная операция продолжается.

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