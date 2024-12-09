Монгольские кочевнические культуры внесены в список ЮНЕСКО. ВИДЕО
CentralAsia (MNG) -
Девятнадцатая сессия Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия прошла в Асунсьоне, Республика Парагвай, с понедельника 2 по субботу 7 декабря 2024 года.
«Mongol nomad migration and its associated practices» (Миграция монгольских кочевников и связанные с ней практики), номинированные Монголией, были включены в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО на 19-й сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия в Асунсьоне, Парагвай.
источник: MiddleAsianNews
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