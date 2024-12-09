Спецпредставитель Евросоюза по Центральной Азии Тери Хакала завершает свою миссию

CentralAsia (CA) - Председатель Кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров встретился со специальным представителем Европейского Союза по Центральной Азии Тери Хакалой по случаю завершения ее миссии.

Стороны обсудили вопросы экономического развития Кыргызстана за последние годы, политической стабильности, а также вопросы в сфере энергетики, транспорта и горной промышленности.

В свою очередь, спецпредставитель Евросоюза по Центральной Азии Тери Хакала отметила, что за время ее 3-летней миссии в регионе было проделано много работы.

Она сказала, что в Центральной Азии, в том числе в Кыргызстане, установилась стабильность, выразив воодушевление тем, что страна встала на путь развития. Также Тери Хакала подчеркнула, что Европейский Союз готов к тесному сотрудничеству с Кыргызстаном, уделяя особое внимание таким сферам, как образование, строительство и инвестиции.