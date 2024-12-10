Улан-Батор и китайская компания «Тяньхао» подписали Меморандум о сотрудничестве

CentralAsia (MNG) - Улан-Батор и Международная торговая компания «Тяньхао» автономного района Внутренняя Монголия КНР подписали Меморандум о сотрудничестве.

Согласно Меморандуму, стороны договорились о расширении взаимовыгодного сотрудничества в сфере градостроительства в Улан-Баторе по следующим направлениям: в сфере реконструкции и обновления столичной подземной сети в рамках «Проекта трубопровода», поставок прочных, устойчивых к коррозии стеклянных труб производства «Тяньхао» и сопутствующих вспомогательных товаров и материалов. Также были достигнуты договоренности о сотрудничестве с «Тяньхао» в сфере инвестирования в подземные сети, производства огнестойких окон и дверей, теплоизоляции зданий и других материалов, а также в создании вспомогательных предприятий, используемых для производства ветроэнергии.

Цементный завод «Тяньхао» поставляет свою продукцию в провинции Пекин, Хэбэй, Шаньси, Шэньси и Автономный район Внутренняя Монголия КНР.

Компания будет поставлять высококачественный цемент для строительства дорог, мостов, тоннелей, железных дорог, недвижимости, аэропорта в Улан-Баторе и сотрудничать в других проектах.

Стороны обменялись мнениями по дальнейшему расширению многостороннего сотрудничества.

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