США поддержат МСП Монголии и предоставят финансирование в размере $10 млн в 2025 году. ВИДЕО

CentralAsia (MNG) -

За пятилетний период программы «Улучшение устойчивого развития бизнеса и повышение прозрачности» (Business Excellence for Sustainability and Transparency — BEST), реализуемой Правительством США через Агентство США по международному развитию (IDA), 5397 малых и средних предприятий в Монголии получили кредит в размере $100,4 млн (примерно ₮329,7 млрд). Благодаря этому создано более 4000 новых рабочих мест.

В 2019 году в рамках программы BEST с финансированием в 15 миллионов долларов США, запущенной агентством, для владельцев бизнеса были проведены различные тренинги в области финансового менеджмента и маркетинга, в том числе по подготовке кредитных заявок и документов.

Одним из главных успехов программы USAID стало укрепление возглавляемого женщинами и сельского бизнеса. В общей сложности 3005 женщин-предпринимателей получили более половины всех кредитов, предоставленных USAID при поддержке предприятий, возглавляемых женщинами. Также в рамках программы гранты в размере 500 тысяч долларов США или 1,7 миллиарда тугриков были предоставлены 176 сельским начинающим и владельцам малого бизнеса. Финансирование помогло предприятиям приобрести новое оборудование, создать новые рабочие места и повысить экономическую активность в местных регионах.

Проект BEST, охватывающий город Улан-Батор и 12 аймаков, стимулировал создание неправительственных организаций, которые будут стимулировать сотрудничество предпринимателей, разрабатывать и утверждать стратегии регионального развития в сотрудничестве с местными органами власти, а также поддерживать малый и средний бизнес в достижении устойчивых выгод.

Посол США в Монголии Ричард Буанган сказал в своем выступлении: Программа BEST Агентства США по международному развитию заложила прочную основу для развития малого бизнеса в Монголии в ближайшие годы. «Мы уверены и рады, что продолжим сотрудничать с частным сектором Монголии, создавать возможности и способствовать ее долгосрочному экономическому процветанию».

Основываясь на успехе этой программы BEST, Агентство США по международному развитию выделило в общей сложности 10 миллионов долларов США (34 миллиарда тугриков) сроком на пять лет на направление повышения энергоэффективности, экологической устойчивости и конкурентоспособности малый и средний бизнес в целях поддержки экономического роста и диверсификации Монголии) начнет новую программу в 2025 году.

