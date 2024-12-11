В Таджикистане в конце недели ожидается резкое понижение температуры

CentralAsia (TJ) - К концу недели температура в Таджикистане будет понижаться, особенно в горных районах, и можно ожидать зимние условия, сообщили «Азия-Плюс» в Гидрометцентре страны.

В частности, с 13 по 16 декабря в республике будет переменная погода с понижением температуры, особенно в горных районах.

Хатлонская область:

13 и 14 декабря ожидается без осадков. Однако с 15 по 16 декабря возможны дожди и снег, в некоторых районах также гололёд. Ветер будет умеренным, но 15 декабря в некоторых местах его скорость может достигать 24 м/с. Температура ночью в долинах от 0 до -8°C, днём 10–15°C. В горных районах ночью температура может опускаться до -10°C, днём 3–8°C.

Согдийская область:

В первые два дня также будет без осадков, но 15 и 16 декабря возможен снег. Ветер в пределах нормы, но в некоторых районах он усилится до 20 м/с. Температура ночью в долинах от -1 до +7°C, днём 2–7°C. В горных районах ночью температура может опуститься до -15°C, днём 0–5°C.

Районы республиканского подчинения:

13 и 14 декабря также без осадков, но с 15 по 16 декабря в некоторых районах могут пройти дожди и снег, особенно в горных районах. Температура ночью будет колебаться от -1 до +4°C, днём 7–12°C. В горных районах ночью от -13°C, днём 0°C.

ГБАО:

В течение 13–15 декабря в большинстве районов будет сухо. Но с 15 по 16 декабря в районе Дарвоза возможны дожди и снег. В некоторых районах температура ночью опустится до -35°C, а днём в восточной части области будет до -9°C.

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