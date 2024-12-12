Япония и Монголия подписали соглашение о передаче оборонных технологий

CentralAsia (CA) - Япония и Монголия подписали соглашение, регламентирующее передачу оборонных технологий, сообщил МИД Японии.

«Заключение этого соглашения обеспечит надлежащий контроль над оборонным оборудованием и технологиями, передаваемыми между Японией и Монголией, особенно в отношении любой последующей передачи третьим лицам или любого использования не по назначению», — говорится в сообщении.

Документ определяет правовую основу для обращения с оборонным оборудованием и технологиями, которые будут передаваться между двумя правительствами для реализации совместных проектов, в том числе способствующих международному миру и стабильности, сказано в публикации.

В частности, он предусматривает процедуры определения и подтверждения каждой конкретной передачи, а также основные правила надлежащего использования переданного оборонного оборудования и технологий.

«Ожидается, что это соглашение будет способствовать более тесному сотрудничеству между Японией и Монголией в области оборонного оборудования и технологий, а также сохранению и совершенствованию производственной и технологической базы оборонной промышленности Японии, тем самым способствуя безопасности Японии», — говорится сообщении министерства.

Соглашение вступит в силу после завершения необходимых процедур между правительствами двух стран.