20 сомонов 8 аймаков находятся под угрозой дзуда

CentralAsia (MNG) - Монгольское национальное агентство метеорологии и мониторинга окружающей среды сообщило данные по измерению снега. Согласно данным, по состоянию на 10 декабря более 50 процентов территории покрыто снегом. Толщина снега составляет 11-22 см в горных районах, таких как Алтай, Хангай, Хэнтий, Хубсугул и ущелье Тамсаг, в то время как в некоторых сомонах Гоби и степных районах выпадает 1-10 см снега.

Оценка состояния дзуда выявила, что в зоне риска находятся 20 сомонов 8 аймаков: Баян-Өлгий, Завхан, Баянхонгор, Увс, Ховд, Сэлэнгэ, Төв, Хэнтий и Дорнод.

В прошлом году в Монголии была самая суровая зима за полвека, экстремальные условия унесли жизни более 4,7 миллионов животных. Суровые условия, известные как дзуд, характеризуются низкими температурами, глубоким снегом и льдом, которые покрывают пастбища и отрезают доступ к пище для скота. Около 300 000 человек в Монголии являются традиционными кочевыми скотоводами и зависят от своего крупного рогатого скота, коз и лошадей для еды и продажи на рынке. Дзуд нанес разрушительный экономический ущерб скотоводам и вызвал перебои в путешествиях, торговле и доступе к здравоохранению и образованию для многих монголов, особенно тех, кто живет в сельской местности, поскольку сильный снегопад отрезает доступ к дорогам.

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