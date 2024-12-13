18-летний Гукеш Доммараджу из Индии стал самым молодым чемпионом мира в истории шахмат

Гукеш Доммараджу

CentralAsia (CA) - 18-летний индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу стал самым молодым чемпионом мира по шахматам в истории Международной шахматной федерации (ФИДЕ), обыграв шахматиста из Китая Дин Лижэня.

Матч продолжался с 25 ноября в Сингапуре. Гукеш выиграл в заключительной, 14-й партии. Общий счет матча — 7,5 на 6,5 в пользу гроссмейстера из Индии.

Гукеш превзошел рекорд советского и российского шахматиста Гарри Каспарова, который в 1985 году стал чемпионом мира в возрасте 22 лет.

Гукеш Доммараджу стал 18-м чемпионом мира по шахматам и вторым из Индии. Первым чемпионом из этой страны был Вишванатан Ананд.

В апреле 2024 года Гукеш стал самым молодым победителем турнира претендентов в истории. На тот момент ему было 17 лет.