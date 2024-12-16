Лучшая тяжелоатлетка Монголии завоевала серебро на ЧМ в Бахрейне

CentralAsia (MNG) -
89-й чемпионат мира по тяжелой атлетике среди мужчин и 32-й женский чемпионат мира по тяжелой атлетике проходят в Манаме (Бахрейн).
Лучшая тяжелоатлетка Монголии, чемпионка мира 2021 года, двукратная чемпионка Азии, участница летних Олимпийских игр 2016, 2020 и 2024 годов, АНХЦЭЦЭГ (Анхаа) Мөнхжанцан завоевала серебряную медаль на Чемпионате мира в Манаме, Бахрейн.
Золотую медаль завоевала представительница Китая Ляо Гуйфан (123-155-278), а бронзовую — Ким Кён Рён, занявшая третье место с результатом 114-147-261.
Она ушла на пике карьеры. Она ушла из спорта после завоевания серебра в рывке и четвертого места в общем зачете в группе B со счетом 116-137-253.
Анхаа уходит из спорта за 12 дней до своего 27-летия из-за постоянных проблем с травмами. Несмотря на то, что она показала лучший результат в общем зачете, она не передумает.
«Семнадцать лет я занимаюсь этим видом спорта», — сказала она. «Это долгий срок. Мне нужно остановиться, но я все равно буду участвовать в национальных соревнованиях. Я никогда не смогу полностью уйти из тяжелой атлетики».
Она хочет проводить больше времени со своей семьей и сделать ее больше. «Я хочу еще четверых детей», — сказала Анхаа, у которой шестилетний сын.
Она начала заниматься тяжелой атлетикой на международном уровне в 13 лет в 2010 году. Анхаа выиграла титул чемпиона мира в весовой категории 87 кг в 2021 году, когда ей был всего один подъем до завоевания олимпийской медали в Токио. Она заняла четвертое место.
В Рио-2016 она была девятой в весовой категории 69 кг, а в Париже Анхаа была десятой в весовой категории 81 кг. Из-за своих травм — «спины, плеча, бедра, локтя, всего тела» — она пять раз провалилась и набрала всего один результат в парижском квалификационном периоде, но этого результата хватило, чтобы пройти квалификацию.
Ее итоговый результат был на 28 кг больше, чем в Париже, и на 1 кг лучше ее предыдущего рекорда в карьере, который она получила в категории 87 кг в Токио.
«В мае в Тайбэе ко мне отнеслись по-особенному. Я была не совсем в форме для Парижа, но теперь чувствую себя здоровой, травм нет. Я хотела закончить с медалью и очень рада, что мне это удалось. Я думала, что попаду в группу А, но, возможно, лучше получилось, что я попала в группу В.
«Я была первым тяжелоатлетом из моей страны, когда-либо участвовавшим в чемпионате мира. Выигрыш той золотой медали в 2021 году стал моим лучшим воспоминанием».
Татар С.Майдар
источник: MiddleAsianNews