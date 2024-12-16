Рейсы задерживаются в аэропорту Алматы из-за снегопада

CentralAsia (KZ) - Множество рейсов задерживается в аэропорту Алматы из-за сильного снегопада, который продолжался в городе со вчерашнего вечера. Некоторые рейсы не могут вылететь с вечера, у других задержка составляет полтора-два часа.

Среди задержанных как местные рейсы (Астана, Шымкент, Павлодар и другие), так и многие международные (Бангкок, Стамбул, Коломбо и другие).

О возможных задержках и отменах рейсов предупреждает также на своем сайте авиакомпания AirAstana.

Сильный снегопад обрушился на Алматы накануне вечером. Акимат города минувшей ночью сообщил, что все коммунальные службы переведены на усиленный режим работы, а на улицы вышли сотни работников и единиц техники.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения