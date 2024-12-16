В 16 регионах Казахстана и в Астане объявили штормовое предупреждение

CentralAsia (KZ) - 16 декабря в Астане ожидается юго-западный ветер порывами 15-20 м/с.

На юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается туман, гололёд. В Конаеве ожидается ветер западный с переходом на юго-восточный, порывы 18-23 м/с.

Днём в Атырау и области ожидается гололёд. Ветер юго-восточный, южный на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

В Кокшетау, на севере, юге, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный ночью на западе, востоке, севере области 15-20 м/с, днём 15-20, на западе, севере области порывы 25 м/с.

На севере, западе Актюбинской области ожидается низовая метель, днём гололёд. Ветер южный, юго-восточный на севере, западе области порывы 15-20 м/с. В Актобе ночью ожидается низовая метель.

Ночью и утром на юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются туман, низовая метель. Ветер западный с переходом на восточный ночью и утром на юге, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с.

В Костанае, утром и днём на западе, севере Костанайской области прогнозируется низовая метель. Ночью и утром на востоке области туман. Ветер юго-западный, ночью на западе, на севере области, днем на большей части области порывы 15-20 м/с.

В центре Кызылординской области ожидаются туман, ночью в центре, на востоке области гололёд. Ветер южный, юго-восточный днем на западе области 15-20 м/с. В Кызылорде ночью ожидается туман.

В Актау, ночью на севере, в центре Мангистауской области прогнозируется гололедица. Ветер юго-восточный на западе, юге, в центре области 15-20, ночью на западе области порывы 25 м/с.

В Семее, в Абайской области прогнозируют метель. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный ночью 15-20, на юго-западе, в центре области порывы 25 м/с, днём на востоке, в центре области 15-20 м/с.

Ночью и утром в горных районах Жамбылской области ожидается сильный снег, низовая метель. На юге, в горных районах области туман. Ветер юго-западный 15-20 м/с, порывы 25 м/с. В Таразе ночью низовая метель, временами туман.

Ночью на востоке, в центре, в горных районах Жетисуской области ожидается сильный снег. В горных районах области туман. Ветер западный в центре, на востоке области 15-20, в районе Алакольских озёр порывы 23-28 м/с. В Талдыкоргане ночью ожидается сильный снег.

В Уральске, на западе, севере Западно-Казахстанской области прогнозируется туман, гололёд, низовая метель. Ветер юго-западный, южный 15-20, днём на севере, востоке области порывы 23-28 м/с.

На севере, востоке Карагандинской области прогнозируется туман, низовая метель. Ветер юго-западный, южный порывы 15-20 м/с. В Караганде ночью ожидается низовая метель.

Днём на западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с, днём порывы 23-28 м/с. В Петропавловске днём ожидается низовая метель..

В Павлодаре, ночью на юге, востоке Павлодарской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный на западе, юге области 15-20 м/с.

Днем на западе, севере Улытауской области прогнозируется ветер юго-западный, южный, порывы 15-20 м/с.

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