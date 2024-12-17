Аутентичная японская раменная MACHIDA SHOTEN открыла свой первый филиал в Монголии

CentralAsia (MNG) -

Знаменитый и шикарный рамен Machida Shoten из Японии прибыл в Монголию. Динамичный гурманский опыт создает новые волнения.

Machida Shoten, лидер японского рынка рамэн, открыла свой первый филиал в Монголии на втором этаже торгового центра Galleria Ulaanbaatar в самом центре столицы. Компания Juulchin сделала реальностью возможность представить этот знаменитый франчайзинговый ресторан рамэн монгольским потребителям. На церемонии открытия присутствовал Игавахара Масару, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Улан-Баторе.

Сеть впервые открыла свой первый филиал в Японии в 2008 году и за 16 лет превратилась в сеть ресторанов с более чем 830 филиалами по всему миру.

Главным отличительным продуктом рамэн-ресторана Machida Shoten является рамэн Yokohama Yekei Style, который возник из идеи смешать суп из свиной кости с соевым соусом в 1974 году японским водителем-дальнобойщиком.

Суп на основе свиных костей и соевого соуса готовится путем смешивания бульона из свиных костей и куриных костей с соевым соусом, а лапша представляет собой прямую лапшу средней толщины с уникальной хрустящей текстурой. В качестве основных начинок используются шпинат, свинина тяшу и водоросли.

источник: MiddleAsianNews

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