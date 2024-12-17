«Вильярреал» подписал контракт на $3 млн с Самуэлем Рамиресом Батчулууном, чья мать — монголка

CentralAsia (MNG) - Самая известная в мире футбольная лига, испанская Ла Лига, подписала трехлетний контракт с Самуэлем Рамиресом Батчулууном, 16-летним футболистом ростом 195 см, колумбийцем по отцу и монголом по матери, на сумму 3 миллиона долларов или 10 миллиардов тугриков.

Самуэль Рамирес Батчулуун (2008, вратарь) – новый игрок «Вильярреала», он перешел из «Алавеса».

«Я очень благодарен за переход в этот клуб, потому что все стало возможным благодаря труду, дисциплине, уважению и моим товарищам по команде», — написал он на своей странице Threads.

Ранее он играл за академию колумбийского гиганта Millonarios FC. Об игроке мало информации, за исключением нескольких роликов с навыками на Youtube. Однако болельщики должны ожидать услышать о нем больше в ближайшие годы.

«Вильярреал» (Vila-real Club de Futbol) — испанский профессиональный футбольный клуб из города Вильярреаль в провинции Кастельон автономного сообщества Валенсия, который выступает в Ла Лиге.

Клуб был образован в 1923 году, и большую часть своей истории выступал в низших дивизионах испанского футбола, дебютировав в Примере лишь в сезоне 1998/99. В течение следующих десятилетий «Вильярреал» стал занимать высокие места в испанском чемпионате, что привело к их первому выступлению в Лиге чемпионов УЕФА в 2005 году, клуб также выступал и в Кубке УЕФА в те годы. В дальнейшем команда продолжила часто становиться участником еврокубков. В 2021 году «Вильярреал» стал победителем Лиги Европы УЕФА.

Команду часто называют «El Submarino Amarillo» (Жёлтая подводная лодка) из-за их основного цвета домашней формы. Среди команд Примеры наиболее принципиальным соперником «Вильярреала» является «Валенсия», из-за их отношения к одному региону. Домашние матчи команда проводит на «Эстадио де ла Серамика», который вмещает до 23 500 зрителей.

источник: MiddleAsianNews

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