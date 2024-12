В Вануату произошло землетрясение магнитудой 7,3, шесть человек погибли

CentralAsia (TM) - У берегов тихоокеанского государства Вануату произошло землетрясение магнитудой 7,3. Погибли шесть человек, сообщила в соцсети X глава представительства Красного Креста в Тихоокеанском регионе Кэти Гринвуд.

По данным Геологической службы США, очаг землетрясения залегал на глубине 57,1 км. Была объявлена угроза цунами, но позднее ее отменили. Подземные толчки были зафиксированы в 30 км к западу от столицы, за ними последовал афтершок магнитудой 5,5, уточняет CNN.

Из-за землетрясения в Вануату произошло отключение электросети, были повреждены транспортные средства и многочисленные здания, включая дипломатический комплекс в Порт-Виле. Там находятся посольства западных стран, в том числе США, Великобритании и Франции. Частично обрушилась часть первого этажа, в здании также разбиты несколько окон.

«Посольство США в Порт-Вила получило значительный ущерб и закрыто до дальнейшего уведомления»,— сообщил CNN представитель посольства.

По данным Reuters, около международного судоходного терминала в Порт-Вилла произошли оползни, заблокировав к нему доступ. Кэти Гринвуд рассказала, что пострадали «много человек», их точное количество пока неизвестно. Предположительно, несколько человек могут находиться в ловушке под обломками зданий.

Вануату — тихоокеанское государство, расположенное на цепи из 80 островов. Численность его населения превышает 334 тыс. человек.

