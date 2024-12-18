ТМК ускоряет первый в Монголии проект по производству электроэнергии из угольного газа

CentralAsia (MNG) -

Пионер газовой отрасли Монголии, компания TMK Energy сделала важный шаг на пути к коммерческой добыче газа на своем гигантском проекте Гурвантэс в Монголии, подписав обязывающий меморандум о взаимопонимании (МОВ) с немецкой компанией-поставщиком электроэнергии Jens Energie LLC об импорте газовой электростанции из Германии в начале 2025 года без каких-либо затрат для TMK.

Соглашение открывает путь для ТМК как первого в Монголии проекта по переработке газа из угольных пластов в электроэнергию, при этом электроэнергия с месторождения газа из угольных пластов Гурвантэс XXXV компании ТМК должна поступать в местную сеть уже в следующем году.

Согласно меморандуму о взаимопонимании, Jens Energie возьмет на себя расходы по установке газовой электростанции, импортированной из Германии, на шестискважинном пилотном производственном участке Lucky Fox компании TMK. Ожидается, что генератор будет введен в эксплуатацию к апрелю следующего года, преобразуя пилотный газовый выход в электроэнергию для местных потребителей.

В свою очередь, ТМК должна поставлять не менее 5000 кубометров газа в сутки – или около 0,2 терраджоуля – к концу финансового года.

После достижения целевых показателей добычи Jens будет закупать до 15 000 кубометров газа в день в течение первоначального двухлетнего периода с возможностью продления контракта еще на два года.

Jens будет заниматься всеми необходимыми регулирующими разрешениями для генерации и поставки электроэнергии в местную сеть Монголии. Соглашение означает, что ТМК может сосредоточиться на добыче газа, одновременно получая доход на ранней стадии, чтобы компенсировать любые дополнительные расходы на установку пилотных скважин.

Компания Jens Energie утверждает, что успешно эксплуатирует газовые электростанции в Европе уже более 15 лет, и считает, что соглашение «услуга за услугу» является важной вехой в создании газовой генерации для растущего рынка Монголии.

Испольнительный директор ТМК Дугал Фергюсон сказал: «В ближайшие месяцы мы будем работать совместно с Jens Energie, чтобы заложить основу для того, чтобы первый в Монголии угольный пластовый газ можно было эффективно использовать для выработки электроэнергии, что положит начало пути к энергетической независимости за счет использования огромных ресурсов угольного пластового газа Монголии».

По словам ТМК, этот знаменательный меморандум о взаимопонимании еще больше укрепляет ее позиции лидера в предоставлении критически важных энергетических решений для Монголии на этапе перехода страны от угля к более чистым источникам энергии на основе газа.

Расположенный в аймаке Өмнөговь, регионе, известном своими гигантскими залежами угля, проект Гурвантэс XXXV содержит условные ресурсы в размере 1,2 триллиона кубических футов (трлн кубических футов) с потенциалом дальнейшего роста за счет перспективных ресурсов в размере 5,3 трлн кубических футов.

Недавний прогресс компании произошел всего через 12 месяцев после того, как она приобрела 100%-ную собственность в проекте Гурвантэс, который находится в непосредственной близости от газопроводов северного Китая и имеет колоссальный потенциал развития. Он дает TMK платформу, чтобы стать ключевым игроком, обслуживающим более широкий азиатский энергетический ландшафт.

Руководство утверждает, что может достичь коммерческих показателей добычи газа, необходимых для очень мощных угольных пластов на пилотном участке Lucky Fox, которые достигают 6om. Оно считает, что устойчивый доход и дальнейшие позитивные отчеты еще впереди, поскольку TMK продолжает ускорять свою трансформацию из разведчика в производителя.

Быстрый монтаж газовой электростанции знаменует собой важный следующий шаг на пути ТМК к производству, обеспечивая ощутимый источник дохода для большего количества пилотных скважин и демонстрируя более широкую коммерческую жизнеспособность проекта для органического роста.

источник: MiddleAsianNews

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