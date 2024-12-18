Монгольский авиационный сектор отмечает беспрецедентное достижение в своей истории

CentralAsia (MNG) -

Благодаря повышению качества и стандартов авиационных услуг число авиапассажиров, путешествующих через Монголию в 2024 году, приблизилось к 16 тысячам, что на 6,5 процента больше, чем в предыдущем году.

История авиации в Монголии насчитывает уже около 100 лет, и началась 25 мая 1925 года. В 1956 году была основана первая государственная авиакомпания MIAT Mongolian Airlines.

В 1946 году учреждена служба гражданской авиации в составе 8 самолетов, на которых начали оказывать первые услуги отечественной гражданской авиации, авиаперелеты в аймаки Дундговь, Сухбаатар, Хэнтий, Чойр. В 1956 году открылась новая страница в развитии монгольской авиации. 5 самолетов марки «АН-2» были привезены с Советского Союза и подготовлена профессиональная команда. В силу чего, совершение внутренних рейсов в нашей стране урегулировалось. С 1958 года начался зарубежный авиаперелет в Иркутск и Пекин на самолетах марки «Ил-14». Монгольские летчики гордятся тем, что отечественная авиация славится династией известных летчиков и имеет прекрасную традицию, где работают известные и славные летчики.

В 2024 году Монголия отметила беспрецедентное достижение в своей истории авиационного сектора. В частности, по состоянию на ноябрь 2024 года Международный аэропорт Чингисхан впервые в своей истории принял более двух миллионов пассажиров, в то время как флагманский авиаперевозчик Монголии MIAT Airlines перевез один миллион пассажиров в течение одного года. Заключив 47 соглашений об авиационных отношениях с 46 странами мира, Монголия в этом году обеспечила прямые рейсы в 155 пунктов назначения.

источник: MiddleAsianNews

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