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В музее «Чингисхан» начала работу современная лаборатория по реставрации культурных ценностей. ВИДЕО

CentralAsia (MNG) -  

13 декабря 2024 года в Национальном музее Монголии «Чингисхан» открылась современная профессиональная лаборатория по «Сохранению и реставрации артефактов».

Лаборатория была создана в рамках задач, изложенных в Плане действий правительства Монголии на 2020–2024 годы, которые включают создание устойчивого и эффективного механизма защиты культурного наследия, укрепление сохранения и защиты материального и нематериального культурного наследия, а также создание цифрового архива.

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В музее «Чингисхан» начала работу современная лаборатория по реставрации культурных ценностей

Лаборатория общей площадью 250 квадратных метров полностью оборудована для обеспечения безопасности труда и оснащена новейшими технологиями и оборудованием для анализа и реставрации объектов культурного наследия. В состав оборудования входят:

  • Устройство XRF: определяет элементный состав артефактов и неорганических материалов;

  • Рентгеновское устройство: создает структурные изображения объектов культурного наследия.

  • Система сжатого газа с диоксидом углерода: стерилизует для устранения рисков, связанных с биологическими микроорганизмами;

  • 3D-сканирование: преобразует крупномасштабные культурные артефакты в цифровую форму, обнаруживает повреждения и создает пространственные модели;

  • Инфракрасная камера: определяет невидимые особенности и технологии строительства материалов, содержащих уголь и углерод.

Эта лаборатория обеспечивает первичную и расширенную очистку, укрепление и реставрацию объектов культурного наследия, а также позволяет проводить углубленный анализ материалов и оценку экологических рисков.

источник: MiddleAsianNews

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